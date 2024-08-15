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Yalova'da Gurur Dolu Karşılama: Buse Tosun Çavuşoğlu

Olimpiyat üçüncüsü güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova'da görkemli bir törenle karşılandı ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:31
Yalova'da Gurur Dolu Karşılama: Buse Tosun Çavuşoğlu

Yalova'da Unutulmaz Bir Tören

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova'da coşkuyla karşılandı. Güreşçiyi karşılamak için düzenlenen tören, büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Karşılamada Duygu Dolu Anlar

İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğü trafik ekibinin eşliğinde şehirde ilerledi. Karşılama yaparken Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve çeşitli sporcuların bulunduğu ekip, Çavuşoğlu’na çiçek takdim etti.

Başarı ve Hedefler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bir araya gelen Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ve genç sporcular tarafından çiçeklerle kutlandı. İlgili yetkililer, milli güreşçiyi başarılarından dolayı tebrik etti.

Buse Tosun Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yalova'da sıkı bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra olimpiyatlara gittim. Madalya almanın gururunu yaşıyorum. Memleketimde böylesine muhteşem bir karşılama olması beni çok mutlu etti" dedi.

2028 Hedefi: Altın Madalya

28 yaşındaki güreşçi, olimpiyatlara katılma gücünü hissettiğini belirtip, gelecekteki hedefleri hakkında, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da katılmak istiyorum. Koleksiyonumda hala eksik bir madalya var ve bu madalyayı kazanmak için var gücümle mücadele edeceğim" dedi.

Çavuşoğlu, "Dört yıl boyunca büyük bir özveri ile çalıştım ve sonunda başarıya ulaştım. Altın madalyayı kazanarak tekrar burada olmak ve sizlerle görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun...

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun...

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun...

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun...

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun...

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun...

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun...

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

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