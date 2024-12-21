Yalovaspor Basketbol'dan Mersin Spor'a Farklı Galibiyet: 93-60

Yalovaspor Basketbol'dan Etkileyici Performans

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Mersin Spor'u 93-60 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla Yalovaspor, karşılaşmayı kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

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Yalovaspor, sahasında sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Özellikle hücum hattında yılın en verimli oyunlarından birine imza atan ev sahibi takım, Mersin Spor'un savunmasını adeta adeta geçilmez kıldı.

Bu galibiyet, Yalovaspor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Mersin Spor için zorlu bir dönem daha başlamış oldu.