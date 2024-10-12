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Yalovaspor Basketbol Uzatmalarda Fenerbahçe Beko'ya Yenildi

Yalovaspor Basketbol, Fenerbahçe Beko ile oynadığı karşılaşmayı uzatmalarda kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:57
Yalovaspor Basketbol Uzatmalarda Fenerbahçe Beko'ya Yenildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor ve Fenerbahçe Beko Mücadelesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol, ev sahibi olduğu 90. Yıl Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile karşılaştı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 90-97'lik mağlubiyetiyle sona erdi.

Maçın İlk Yarısındaki Performans

İlk çeyreği 26-25 önde tamamlayan Yalovaspor, devre arasına 44-34'lük avantajla girdi. Yalovaspor'un etkili oyunuyla saha avantajını kullanarak önde gitmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe Beko'nun Geri Dönüşü

Üçüncü çeyrekte 65-57'lik skor avantajına sahip olan Yalovaspor, son çeyreğe girerken galibiyet için umutluydu. Ancak Fenerbahçe Beko, son saniyelerde attığı üçlükle durumu 83-83'e getirerek maçı uzatmaya taşımayı başardı.

Uzatmalarda Galip Gelen Taraf: Fenerbahçe Beko

Uzatma bölümünde üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 97-90'lık skorla galip ayrılarak önemli bir galibiyet elde etti. Yalovaspor ise bu mağlubiyetle birlikte ligdeki mücadelesine devam etmek zorunda kalıyor.

Her iki takım için de önümüzdeki maçlar büyük bir önem taşırken, Fenerbahçe Beko'nun bu galibiyeti moral kaynağı olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90....

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol ile Fenerbahçe Beko, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric (solda), Yalovaspor Basketbol'dan Travis McConico (sağda) ile mücadele etti.

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