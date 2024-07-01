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Yarasa adam Cengiz Koçak Tortum Gölü'nden atladı! Tam 143 metre...

Adrenalin tutkunu ekstrem sporcusu, Pirinkayalar cam seyir terasından 143 metrede serbest düşüş yaparak adrenalin dolu bir atlayış gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 12:11
Yarasa adam Cengiz Koçak Tortum Gölü'nden atladı! Tam 143 metre...

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 44 yaşındaki emekli asker ve "Yarasa Adam" olarak tanınan Cengiz Koçak, adrenalin dolu bir atlayışla gözleri üzerine çevirdi. Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy'un daveti üzerine Pirinkayalar Cam Seyir Terası'ndan 143 metrelik bir serbest düşüşle Tortum Gölü'ne iniş yapan Koçak, 34 yıldan uzun bir süredir devam ettirdiği paraşütle atlayış tecrübelerini bir kez daha gösterdi.

Koçak, atlayış öncesinde yapılan hesaplamalar ve detaylı hazırlıkların ardından terasa çıkarak heyecan verici anı yaşadı. Gözlerden uzak bir noktadan göle mükemmel bir iniş yaparak adrenalin tutkunlarının takdirini kazandı.

Cengiz Koçak, atlayış öncesinde terasın yapım sürecini sabırsızlıkla takip ettiğini belirterek, "Projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyordum. Terasın bitmesinin ardından keşif yaparak atlayışın mümkün olup olmadığını inceledim" dedi. Atlama anında keyif aldığını vurgulayan Koçak, "Bu atlayışta önemli olan mesafenin ve yüksekliğin doğru olmasıydı. Tortum Gölü'nü bu açıdan görmek büyüleyiciydi" şeklinde konuştu.

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