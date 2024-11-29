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Yarın Başlıyor: 8. İda Ultra Maratonu Heyecanı

8. İda Ultra Maratonu, yarın Çanakkale ve Balıkesir'de 1700 sporcu ile başlayacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:29
Yarın Başlıyor: 8. İda Ultra Maratonu Heyecanı

8. İda Ultra Maratonu Başlıyor

Çanakkale ve Balıkesir'de bu yıl 8'incisi düzenlenen İda Ultra Maratonu, yarın start alacak. 17 ülkeden 117'si yabancı toplamda 1700 sporcu, bu heyecan dolu maratonda mücadele edecek.

Etkinlik Detayları

Maraton, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Kazdağları Milli Parkı arasında ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik öncesinde, Güre'de bir termal otelde basın toplantısı düzenlendi.

Yerel Yöneticilerin Görüşleri

Etkinliğe ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 2016'da yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyonun ilgi düzeyinin her yıl arttığını belirtti. Ertaş, bu maratonun bölgedeki turizmin canlanmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Kar Spor Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çağatay, bu etkinliğe isim sponsoru olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise Kuzey Ege'nin önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini vurguladı.

Organizasyon Farklılıkları

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, daha önce hiç yapılmamış bir yarışı organize etme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Koşuların zeytin hasadı dönemine denk gelmesi, sporcular ile yerel halkın kaynaşmasına katkı sağladı.

Dede, maratonun katılımcılara Sarıkız Efsanesini ve Edremit’in termal zenginliklerini tanıtma amacı taşıdığını ifade etti.

Parkur Seçenekleri

Sporcular, iki gün sürecek organizasyonda 5 farklı parkurda 15, 36, 66, 110 kilometre ve 8,5 kilometrelik koşularda yarışacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale ve Balıkesir'de bu yıl 8'incisi organize edilen ve yarın başlayacak İda Ultra...

Çanakkale ve Balıkesir'de bu yıl 8'incisi organize edilen ve yarın başlayacak İda Ultra Maratonu'nda 17 ülkeden 117'si yabancı 1700 sporcu mücadele edecek. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek Kar Spor İda Ultra organizasyonunun basın toplantısı, Güre'deki bir termal otelde gerçekleştirildi.

Çanakkale ve Balıkesir'de bu yıl 8'incisi organize edilen ve yarın başlayacak İda Ultra...

Çanakkale ve Balıkesir'de bu yıl 8'incisi organize edilen ve yarın başlayacak İda Ultra Maratonu'nda 17 ülkeden 117'si yabancı 1700 sporcu mücadele edecek. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek Kar Spor İda Ultra organizasyonunun basın toplantısı, Güre'deki bir termal otelde gerçekleştirildi.

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