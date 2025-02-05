Yaşar Kemal Uğurlu Hakemlik Kariyerini Sonlandırdı

Yaşar Kemal Uğurlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama ile hakemlik kariyerine veda etti. Uğurlu, 2002 yılında başladığı hakemlik hayatında Türkiye'nin profesyonel liglerinde toplam 576 maçta görev alarak önemli bir deneyim kazandı.

FIFA Kokartı ve Süper Lig Deneyimi

2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev aldı. TFF, Uğurlu'ya Türk futboluna yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ederek, kariyerinin sonraki aşamasında başarılar diledi.