Yasin Kol Kadıköy’de İlk Kez Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Yönetecek

Yasin Kol, 1 Aralık’taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kariyerinin 4. derbisini yönetecek ve iki takım arasındaki maçta ilk kez düdük çalacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:44
Yasin Kol Kadıköy’de İlk Kez Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Yönetecek

Yasin Kol Kadıköy’de İlk Kez Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak. Maç, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak. Kol, kariyerinin 4. derbisine çıkacak ve iki takım arasındaki bu derbide ilk kez görev alacak.

Hakem Ataması ve Yardımcıları

Kol’un yardımcılarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olarak belirlendi.

Sezon Performansı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Yasin Kol’a 2025-2026 sezonunda 7 karşılaşmada görev verdi. Geride kalan haftalarda Kol, Galatasaray’ın 2 ve Fenerbahçe’nin 1 maçında düdük çaldı. Bu müsabakalarda Galatasaray, Konyaspor’u 3-1 mağlup ederken, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı mücadele ise 0-0 sona erdi.

Kol, bu sezon son olarak Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü oynanan Samsunspor - Eyüpspor karşılaşmasına çıktı.

Yasin Kol'un Derbi Geçmişi

29.03.2025 — Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

04.05.2025 — Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1

04.10.2025 — Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

Genel sonuç: Yasin Kol’un yönettiği derbilerde siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik, sarı-kırmızılılar 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve sarı-lacivertliler de 1 mağlubiyet aldı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA OYNANACAK FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINI YÖNETECEK OLAN...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA OYNANACAK FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINI YÖNETECEK OLAN HAKEM YASİN KOL, KARİYERİNİN 4. DERBİSİNE ÇIKACAK. KOL, AYNI ZAMANDA BU DERBİDE İSE İLK KEZ KEZ DÜDÜK ÇALACAK.

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadi Tekelioğlu'nun Annnesi Seher Tekelioğlu Toprağa Verildi
2
Gençlerbirliği, Emre Mor ve Cenk Tosun İçin Fenerbahçe ile Görüşüyor
3
Niğdeli Ahmed Yasin Yıldız, Para Yüzme Seçmelerinde Türkiye 8.'si
4
Eşitliğin Kimyası, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Olimpiyat Yolunda
5
Osmangazi Belediyespor Atletleri Avrupa Kros Kadrosunda — Portekiz Bileti
6
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
7
U17 Kızlar Gelişim Ligi: Kayseri'den 3 Takım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?