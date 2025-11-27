Yasin Kol Kadıköy’de İlk Kez Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak. Maç, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak. Kol, kariyerinin 4. derbisine çıkacak ve iki takım arasındaki bu derbide ilk kez görev alacak.

Hakem Ataması ve Yardımcıları

Kol’un yardımcılarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olarak belirlendi.

Sezon Performansı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Yasin Kol’a 2025-2026 sezonunda 7 karşılaşmada görev verdi. Geride kalan haftalarda Kol, Galatasaray’ın 2 ve Fenerbahçe’nin 1 maçında düdük çaldı. Bu müsabakalarda Galatasaray, Konyaspor’u 3-1 mağlup ederken, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı mücadele ise 0-0 sona erdi.

Kol, bu sezon son olarak Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü oynanan Samsunspor - Eyüpspor karşılaşmasına çıktı.

Yasin Kol'un Derbi Geçmişi

29.03.2025 — Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

04.05.2025 — Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1

04.10.2025 — Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

Genel sonuç: Yasin Kol’un yönettiği derbilerde siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik, sarı-kırmızılılar 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve sarı-lacivertliler de 1 mağlubiyet aldı.

