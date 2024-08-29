Yasir Kuduban Finale Yükseldi: 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası

Yasir Kuduban Finale Yükseldi

Peru'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, Türk atlet Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlama kategorisinde gösterdiği başarı ile finale adını yazdırdı.

Yüksek Atlama Başarısı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, başkent Lima’da gerçekleşen organizasyonda, Yasir Kuduban 2.12 metrelik derecesiyle finale yükselmeyi başardı.

Final Heyecanı

Yüksek atlama fırtınası, şampiyonada yarın yapılacak final ile devam edecek. Tüm gözler milli sporcunun üzerinde olacak.