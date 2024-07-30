Yaylagül Ramazanova'nın Olimpiyat Başarısı: Hamile ve Güçlü

Yaylagül Ramazanova'nın Olimpiyat Mücadelesi

7 aylık hamile olan Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki performansıyla büyük bir takdir topladı.

İlk Maçta Gösterdiği Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides Alanı'nda gerçekleşen organizasyonda, ilk maçında Çinli sporcu Qixuan An'ı 6-5 mağlup etti. Ramazanova, bu başarı sonrası tribünlerden uzun süre alkış aldı.

Son Turda Üzüntü

Son 32 turuna yükselen Ramazanova, Alman okçu Michelle Kroppen ile eşleşti ancak bu turda 6-2 mağlup olarak son 16 turuna yükselememekten dolayı üzüntü duydu. Karşılaşmalar sonrası yaptığı açıklamada, son 16 turuna kalmayı çok istediğini, ancak bunu başaramadığı için üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

Hamileliğine Dair Açıklamaları

7 aylık hamile olduğunu belirten Ramazanova, “Bebeğin sağlığı yerinde. Hamileyim ama olimpiyatlar için her zamanki gibi hazırlandım. Hamile olmam, antrenmanlarımı etkilemedi.” dedi.

Seyirci Desteği ve Türk Sporcularına Referans

Yaylagül Ramazanova, aldığı destek hakkında, “Seyirci çok destek verdi. Son atışlarda 10 atsaydım daha fazla alkış alırdım. Devamını getirmek isterdim ama yapamadım.” yorumunu yaptı. Ayrıca, Olimpiyat Köyü'ndeki Türk sporcuları da anarak, Mete Gazoz'un son etabında gösterdiği performansı örnek gösterdi.

Antrenörün Görüşleri

Ramazanova’nın antrenörü Natiq Fazilov, “Atış yaparken bir ona bir çocuğa bakıyorum. Ondan çok ben heyecanlanıyorum.” diyerek, sporcusuna olan desteğini vurguladı. Ayrıca Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın kazandığı bronz madalya için Türkiye takımı tebrik edildi ve “Türkiye ve Azerbaycan'ın bu olimpiyatta başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum.” dedi.