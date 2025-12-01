YayTanSay'tan 10 Madalya: Öğretmenler Günü Taekwondo Şampiyonası
29-30 Kasım 2025, Hacılar Spor Salonu
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen Taekwondo Turnuvası'nda YayTanSay Kulübü toplam 10 madalya elde etti.
Organizasyon, 29-30 Kasım 2025 tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 20 kulüpten 200’e yakın sporcu katıldı.
Kayseri'nin önde gelen kulüplerinden YayTanSay, müsabakalarda 6 altın ve 4 bronz madalya kazanarak dikkat çekti.
Altın madalyalar: Kaan Karakoç, Didem Rana Yalçın, Berra Nisa Akduran, Gencay Kaan Özdemir, Hatice Korkmaz, Esma Nur Karaoğlan.
Bronz madalyalar: Yiğithan Geçit, Ali Fırat Aydın, Yasin Çağıran, Doğan Aydemir.
İki gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN TAEKWONDO TURNUVASI'NDA YAYTANSAY KULÜBÜ 10 MADALYA ELDE ETTİ