YayTanSay'tan 10 Madalya: Öğretmenler Günü Taekwondo Şampiyonası

YayTanSay Kulübü, 29-30 Kasım 2025'te Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Kayseri Taekwondo Şampiyonası'nda 6 altın, 4 bronzla 10 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:48
29-30 Kasım 2025, Hacılar Spor Salonu

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen Taekwondo Turnuvası'nda YayTanSay Kulübü toplam 10 madalya elde etti.

Organizasyon, 29-30 Kasım 2025 tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 20 kulüpten 200’e yakın sporcu katıldı.

Kayseri'nin önde gelen kulüplerinden YayTanSay, müsabakalarda 6 altın ve 4 bronz madalya kazanarak dikkat çekti.

Altın madalyalar: Kaan Karakoç, Didem Rana Yalçın, Berra Nisa Akduran, Gencay Kaan Özdemir, Hatice Korkmaz, Esma Nur Karaoğlan.

Bronz madalyalar: Yiğithan Geçit, Ali Fırat Aydın, Yasin Çağıran, Doğan Aydemir.

İki gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

