Yeni Malatyaspor, 36 puan silme cezasıyla ilk yarıyı puansız bitirecek

Yeni Malatyaspor'un İlk Yarı Kabusu: Puan Silme Cezaları Kulübü Dipte Bıraktı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bu sezon aldığı puan silme cezaları nedeniyle ligin ilk yarısını puansız tamamlama ihtimaliyle karşı karşıya.

Kulüp Tarihi ve Yükselişi

Malatya Belediyespor adıyla 1986'da kurulan sarı-siyahlı ekip, 2010'da ismini Yeni Malatyaspor olarak değiştirdi. 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e yükselen ekip, 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıktı. 2016-2017 sezonunu 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen takım, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon mücadele etti.

Düşüş ve Cezalar

2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen Doğu Anadolu temsilcisi, TFF 1. Lig'de geçirdiği 3 sezonun ardından geçen sezon 2. Lig'e düştü. Bu sezon ise disiplin kaynaklı cezalar, takımın kaderini belirledi: FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 5 kez puan silme cezası uygulandı.

Sezona -6 puan ile başlayan Yeni Malatyaspor, devam eden haftalarda toplam 30 puan daha silinmesiyle birlikte 36 puan ekside ligin son sırasına demir attı. Bu nedenle kulüp, kalan maçlarını kazansa dahi ilk yarıyı puansız tamamlayacak durumda.

Mevcut Performans ve Kayıtlı Kayıp

Yeni Malatyaspor bu sezon Nesine 2. Lig'de çıktığı 5 maçta de puanla tanışamadı. Takımın son galibiyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 8 gün önce oynanan ve 29 Ocak 2023'te Eyüpspor karşısında alınan 2-1 galibiyet olarak kayıtlarda yer alıyor; bu tarihten beri 970 gündür puan hasreti sürüyor.

Bu sezonki 5 karşılaşmada takım 3 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Tüm bu veriler, Yeni Malatyaspor'un hem saha içi hem de idari sorunlarla mücadele ettiğini gösteriyor.

Sonuç

Puan silme cezalarının toplamı ve ligdeki olumsuz tabloda, Yeni Malatyaspor'un ilk yarıyı puansız tamamlama ihtimali önümüzdeki haftaların en kritik gündemi olarak öne çıkıyor.