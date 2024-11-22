Yeni Malatyaspor 665 Gün Sonra Seyircisiyle Buluşuyor

Yeni Malatyaspor, 665 Gün Sonra İlk Kez Seyircisinin Karşısında

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden ve sonrasında ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor, eksikliklerinin giderilmesinin ardından 665 gün aradan sonra yeniden taraftarının karşısına çıkacak.

Son Maç 29 Ocak 2023'te Oynandı

Malatya ekibi, Yeni Malatya Stadı'ndaki son maçını 29 Ocak 2023'te Eyüpspor ile oynamıştı. Depremler nedeniyle ligden çekilmek zorundalı olan sarı-siyahlılar, yaşadıkları maddi ve deprem kaynaklı sorunlardan dolayı bu sezonda da ligden çekilme talebinde bulunsa da bu talep uygun görülmedi ve ligde mücadele etme zorunluluğu doğdu.

Taraftar Hasreti Sona Eriyor

Yeni Malatyaspor, Pendikspor ile yapılan ilk haftadaki maça çıkmaması nedeniyle oynayamazken, ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor maçı ertelendi. 3. haftada ise iç sahadaki Ankara Keçiörengücü maçını, statta oluşan sorunlar sebebiyle Şanlıurfa'da oynamak zorunda kaldı.

İç saha maçlarını deplasmanda oynamak zorunda kalan Malatya ekibi, 5. haftadaki Ahlatcı Çorum FK müsabakasını Ankara'da, 7. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Şanlıurfa'da, 9. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesini yine Ankara'da, 11. haftadaki Sakaryaspor maçını ise Gaziantep'te oynadı. Şimdi ise, 13. haftadaki Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasıyla taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Taraftar Duygularını Paylaşıyor

Yeni Malatyaspor'un tribün lideri Murat Alpay, depremlerde kaybettiklerini anımsatarak; "Çok zor bir deprem felaketi yaşadık. Maddi, manevi olarak her şeyi kaybetmiş bir şehiriz. Ama biz bu süreçte şehrimizi hiçbir zaman bırakmadık." dedi.

Derebeyleri Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Murat Soysal ise; "Bu şehirde insanların morali bozuk. İnsanların morali zamanla düzelecek ama bunun düzelmesi için spor etkinliklerine ihtiyaç var. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sonuç

Yeni Malatyaspor, yarın oynayacağı İstanbulspor maçıyla 665 gün aradan sonra taraftarına "merhaba" diyecek. Kulübün basın sözcüsü Perihan Bozkurt, karşılaşma için taraftarları maça beklediklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden, sonrasında da ligden çekilmek zorunda kalan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıkacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden, sonrasında da ligden çekilmek zorunda kalan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıkacak.