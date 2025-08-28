Yeni Malatyaspor'a FIFA'dan 6 Puan Silme Cezası
FIFA kararını TFF resmen duyurdu
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne yönelik yaptırımını açıklayarak kulübün puanından düşüşe neden oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kararın detayları federasyon açıklamasında yer alırken, uygulamanın doğrudan lig puan tablosuna yansıyacağı bildirildi.
FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti.