Yeni Malatyaspor'a FIFA'dan 6 Puan Silme Cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a toplam 6 puan silme cezası uyguladı; TFF kararı resmi açıklamayla duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:10
FIFA kararını TFF resmen duyurdu

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne yönelik yaptırımını açıklayarak kulübün puanından düşüşe neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kararın detayları federasyon açıklamasında yer alırken, uygulamanın doğrudan lig puan tablosuna yansıyacağı bildirildi.

FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti.

