Yeni Malatyaspor, Kaleci Abdulsamed Damlu ile Sözleşmesini Feshetti

Yeni Malatyaspor'dan Abdulsamed Damlu Açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kaleci Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı. Kulüp, kaleci ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Sözleşme Feshedildi

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona erecek kalecimiz Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmesi sona erdirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada, "Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." denildi.