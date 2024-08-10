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Yeni Malatyaspor Maçına Çıkmadı, Pendikspor Beklemek Zorunda Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı ve karşılaşma başlamadı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:55
Yeni Malatyaspor Maçına Çıkmadı, Pendikspor Beklemek Zorunda Kaldı

Yeni Malatyaspor Maçına Katılmadı

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında, Yeni Malatyaspor ile Pendikspor arasında gerçekleşmesi planlanan karşılaşma, Malatyaspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı.

Stadyumda Gergin Bekleyiş

Ümraniye Stadı'nda gerçekleşmesi beklenen maçta, Pendikspor takımı sahaya gelirken, Yeni Malatyaspor futbolcularının gelmemesi neticesinde maç seremonisi yapılamadı.

Pendiksporluların Bekleyişi

Pendikspor oyuncuları, karşılaşmanın başlaması gereken saat olan 19.15'e kadar sahada beklediler. Ancak Malatyaspor takımı sahaya gelmeyince, hakem de Pendiksporlu futbolcuları soyunma odasına gönderme kararı aldı.

Karar TFF'den Bekleniyor

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ilgili durumun değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir karar verilmesi bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilmedi.

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