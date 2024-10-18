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Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü Maç Sonrası Değerlendirmeler

Maç sonrası konuşmalar, deprem etkileri ve geleceğe dair umutlar.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:51
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü Maç Sonrası Değerlendirmeler

Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü Karşılaşmasının Ardından

MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maç sonrası basın toplantısı düzenledi. Koçak, oynanan futbol hakkında, "Oynanan futboldan memnunuz dersek yalan olur ama bugün önemli olan galip gelmekti," ifadelerini kullandı.

Kenan Koçak'ın Açıklamaları

Koçak, Malatya'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dilekleriyle konuşmasına başladı. Takımın daha çok çalışması gereken konular olduğunu belirten Koçak, â€œKamp döneminde yaptığımız testlerde eksik olduğumuz alanlar var. 3-0 kazandık diye her şeyi göz ardı edemeyiz. Önemli olan bugün galibiyet almaktı," dedi.

Taraftarın yönetim istifasına yönelik tepkilerine de yanıt veren Koçak, “Yönetim kararı bizim dışımızda. Bu yönetim ile çalışmaktan zevk alıyorum. Onlar Ankaragücü için mücadele eden kaliteli insanlardır. Üç gol atmış olmamıza rağmen bu tür tepkilere üzüldüm. Umarım birlikteliğimizi güçlendirebiliriz,” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor Tarafının Görüşleri

Yeni Malatyaspor teknik sorumlusundan Devriş Deniz ise, yaşanan depremin oyuncular üzerinde ciddi psikolojik etkiler yarattığını aktardı. Deniz, TFF'ye lige devam etmemek için başvuru yaptıklarını belirtti. “Depremden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyoruz. Tesislerimiz ciddi hasar gördü ve bu durumda antrenman yapmanın zorluğunu yaşıyoruz. TFF'nin bu durumu değerlendirmesi gerekiyor," dedi.

Deniz, ligden çekilme durumu söz konusu olursa, TFF'nin Yeni Malatyasporlu futbolculara transfer izni vermesi gerektiğine de dikkat çekti. Ayrıca, MKE Ankaragücü taraftarına gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.” Sadece bu statta değil, her yerde aldığımız destek çok kıymetli,” diye ekledi.

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