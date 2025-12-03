Yeni Malatyaspor PFDK'ya Sevk Edildi — 29 Kasım’da Adanaspor Maçına Çıkmadı

Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği kararını açıkladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, PFDK sevk kararlarını resmi olarak açıkladı.
29 Kasım tarihinde deplasmanda oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına çıkmayan Yeni Malatyaspor, bu karar doğrultusunda PFDK'ya sevk edildi.
Kulübün maça çıkmama gerekçesi olarak bahis soruşturması nedeniyle futbolculara verilen cezalar ve yaşanan sakatlıklar gösterildi.
