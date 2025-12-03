Yeni Malatyaspor PFDK'ya Sevk Edildi — 29 Kasım’da Adanaspor Maçına Çıkmadı

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım'da Adanaspor maçına çıkmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:11
Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği kararını açıkladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, PFDK sevk kararlarını resmi olarak açıkladı.

29 Kasım tarihinde deplasmanda oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına çıkmayan Yeni Malatyaspor, bu karar doğrultusunda PFDK'ya sevk edildi.

Kulübün maça çıkmama gerekçesi olarak bahis soruşturması nedeniyle futbolculara verilen cezalar ve yaşanan sakatlıklar gösterildi.

