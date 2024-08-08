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Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'den Çekilme Talebinde Bulundu

Yeni Malatyaspor, 1. Lig'den çekilmek üzere TFF'den yanıt bekliyor. Başkan Gevrek, Pendikspor maçına çıkamayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:21
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'den Çekilme Talebinde Bulundu

Yeni Malatyaspor'un Durumu

Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, Trendyol 1. Lig'den çekilme talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yanıt beklediklerini duyurdu. 10 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak olan Pendikspor maçına çıkma şanslarının olmadığını belirtti.

Geçmişteki Olaylar

Gevrek, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle geçen sezon ligden çekildiklerini hatırlatarak bu sezon da haklarının korunması kaydıyla benzer bir talepte bulunduklarını ifade etti.

TFF ile Yapılan Görüşmeler

Önceki TFF yönetimi ile yaşanan görüşmelerde, lige katılmama talebinin şifahen iletildiğini belirten Gevrek, yeni yönetimin farklı bir karar aldığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki TFF yönetimi, hakkımız baki kalmak şartıyla bu sezon da lige katılmayabileceğimizi belirtmişti. Şu an elimizde ne futbolcu, ne tesis, ne de stat mevcut. Var olan oyuncularımızı kiraya verdik ve Malatya'ya getirmekte zorlandık. Pendikspor maçına çıkacak durumumuz yok. Bu durumu TFF'ye tekrar bildirdik ve Cumhurbaşkanımıza mektup yazarak yaşananları ileteceğiz. TFF'nin, bu kadar zor durumda olan Yeni Malatyaspor ve Malatya halkına bir daha üstün bir travma yaşatmayacağına inanıyorum."

Gelecek Maç

Fikstüre göre, Yeni Malatyaspor'un 10 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Pendikspor maçı için henüz bir çözüm üretilmiş değil.

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