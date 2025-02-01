Yeni Malatyaspor'un Ligdeki Durumu Tehlikede: 7-0'lık Yenilgi Sonrası Açıklamalar

Yeni Malatyaspor'un Zorlu Süreci Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, öncesinde hissettikleri tedirginliği ve maçın beklenenden rahat geçtiğini belirtti.

Erkan Sözeri'nin Yorumları

Sözeri, Yeni Malatyaspor'un zor bir dönemden geçtiğini dile getirerek, "Maçın yorumunu yapmak kolay değil. Burası büyük bir camia. Zaman zaman bazı büyük camialar da bunu yaşadı. Tabii ki Malatyaspor’un gençleri için bu bir fırsat. Oyuncularıma teşekkür ediyorum; kazanmamız gereken bir maçı kayıpsız atlattık. Hakemlerin de kolay bir maç yönettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Öte yandan, Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Yeni Malatyaspor için matematiksel olarak ligden düştüğü bir hafta oldu. Netice olarak da bize yakışmayan bir skor. Bundan sonra neler olacak, bakacağız." dedi.