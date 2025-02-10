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Yeni Malatyaspor'un Trendyol 1. Lig'deki Düşüşü Kesinleşti

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de son 23 maçında puan alamayarak küme düştü. Takım, ekonomik sorunlar ve deprem etkileriyle zor günler yaşıyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:08
Yeni Malatyaspor'un Trendyol 1. Lig'deki Düşüşü Kesinleşti

Yeni Malatyaspor'un Düşüşü Devam Ediyor

Futbol camiasının köklü isimlerinden biri olan Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'deki zorlu mücadelesinde başarısız bir dönem geçiriyor. Ekonomik zorluklar ve puan silme cezaları ile boğuşan sarı-siyahlı ekip, henüz puan alamadığı ligden veda etmesi kesinleşti. Son iki karşılaşmasında 7-0'lık ağır yenilgilere uğrayan takım, bu sezonki kötü karnesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Takımın Tarihçesi

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan kulüp, 2009-2010 sezonunda TFF 2. Lig'e yükselerek önemli bir çıkış yakaladı. 2010 yılında yapılan olağanüstü genel kurulda, kulüp adı Yeni Malatyaspor olarak değiştirildi. 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak, TFF 1. Lig'e adını yazdırdı. 2016-2017 sezonunda bu ligde 2. sırayı elde ederek Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Süper Lig Performansı

5 sezon boyunca Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. 2018-2019 sezonunda ise en büyük başarısını göstererek ligi 5. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Fakat, elemelerde Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında elenerek erken veda etti.

Pandemi ve Deprem Süreci

2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun küme düşme kuralını kaldırması sonucunda Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunu 16. sırada tamamlayarak Süper Lig’de kalmayı başarmıştı. Ancak, 2021-2022 sezonunun ardından tekrar Süper Lig'e veda etti. 2022-2023 sezonunda ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı aldı.

Bu Sezonki Performansı

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig’in 2023-2024 sezonunda henüz puan alabilmiş değil. 23 maçın ardından şanssız bir şekilde 21 puanı silindi ve ligin dibine demir attı. Lig maçlarında toplam 10 gol atabilen ekip, kalesinde ise 79 gol gördü. Bu performansı sonucunda, 16 hafta kala matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Puan Silme Cezaları

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Pendikspor karşısında sahaya çıkmadığı için Yeni Malatyaspor'un hükmen 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar vermişti. FIFA Disiplin Komitesi ise kulübe toplamda 18 puan silme cezası verdi.

Yeni Malatyaspor, bu zor süreçte ne kadar çaba gösterse de zorluklarla baş edemedi. Geçmişteki başarılarının gölgesinde kalmaya devam ederken, taraftarları bu duruma üzülerek tanıklık ediyor.

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