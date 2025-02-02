Yeni Malatyaspor'un Zor Günleri: Puan Alamadan Ligin Dibinde

Yeni Malatyaspor, Zorlu Süreçte Mücadele Ediyor

Eski Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı 22 karşılaşmadan da puan çıkaramadı. Süper Lig'e veda ettikten sonra ekonomik zorluklar yaşayan Malatya ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1,5 yıl liglerden uzak kaldı.

Ligin Son Sırasındalar

Tekrar liglere dönen Yeni Malatyaspor, şu an ligin son sırasında yer alıyor. Son olarak oynadığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında 7-0 gibi çarpıcı bir mağlubiyet aldı.

Puan Silme Cezaları Etkili Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor'a çıkmayan Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup saymış ve 3 puan silme cezası vermişti. Ayrıca, FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 6'şar puan silme cezasıyla toplam 18 puan kaybetmiş durumda.

Tüm bu sıkıntılar, Yeni Malatyaspor'un geride kalan 22 haftada hiç puanla tanışamamasına neden oldu. Takım, ligdeki geleceği için kritik bir dönemde bulunuyor.