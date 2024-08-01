Yeni Mersin İdmanyurdu Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Zor Durumu

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, başkanının istifası ve mevcut kadronun azalmasıyla kapanmanın eşiğine geldi. Kulüp basın sözcüsü Halim Yiğit, yaptığı açıklamalarda, kulübün 14 sporcuyla yoluna devam etmekte zorlandığını belirtti.

Yönetim Oluşturulmalı

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'de play-off oynayan kulüp, yeni sezon için bir ay içerisinde yeni bir yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosunun oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıda, mevcut gelişmelere dikkat çekti.

Metin Saltık'ın 12 gün önce istifa ettiğini anımsatan Yiğit, "Kulüp, kapısına kilit vurma noktasına geldi. Artık son noktadayız. Bir ayımız kaldı. Yarın geç olacak. Bugünden başlamak gerekiyor," dedi.

Kentin Markasına Sahip Çıkılmalı

Yiğit, "Mersin İdmanyurdu" adının, kentin bir markası olduğunu belirterek, bütün Mersinlilerin kulübe sahip çıkması çağrısında bulundu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyerek kulübün içerisinde bulunduğu durum ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyerek kulübün içerisinde bulunduğu durum ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyerek kulübün içerisinde bulunduğu durum ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.