Yenişehir Belediyesi Bilardo Takımı Ankara'da 1. Lig'e Yükselme Mücadelesi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Spor Kulübü bilardo takımı, Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 1-7 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 2025 yılı Kulüpler Arası 1. Lige yükselme müsabakalarında ilçeyi temsil edecek.

Maç Takvimi ve Hazırlık

Müsabaka programına göre Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bilardo takımı, ilk karşılaşmasına 2 Aralık Salı günü saat 10.30'da çıkacak. İkinci maçı ise 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.30'da oynanacak. İlk tur sonuçlarına göre takım, ikinci tura yükselmek için mücadele edecek.

Müsabaka öncesinde sporcular, hazırlıklarını sürdürmek üzere Diyarbakır’da 3 günlük kampa girdi.

Takım Yapısı ve Hedefler

Antrenör Baran Suna, müsabaka ve takımın hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Bünyesinde 7 oyuncu barındırıyor. Takımımız 2024 yılında Yükselme Liginde Türkiye 3’üncüsü oldu. 4 kişilik takım ve 3 kişilik yedekle müsabakaya çıkacağız. Oldukça başarılı ve motive olmuş bir takımız. Oldukça iddialıyız. Bu sene Türkiye şampiyonu olmayı umuyoruz ve bütün çalışmalarımız bu yönde."

Not: Yenişehir Belediyesi bilardo takımının performansı, ilçenin spor başarıları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

