Yeray Alvarez'e 10 Ay Doping Cezası | Athletic Bilbao

Athletic Bilbao'nun defansı Yeray Alvarez, UEFA tarafından pozitif doping testi gerekçesiyle 10 ay futboldan men edildi; ceza ve dönüş tarihleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:33
Yeray Alvarez'e 10 Ay Men Cezası

UEFA Disiplin Kurulu kararını açıkladı; ceza takvimi ve gerekçe paylaşıldı

İspanya LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao’nun 30 yaşındaki defans oyuncusu Yeray Alvarez, UEFA tarafından futboldan 10 ay men cezasına çarptırıldı. Kulüp, kararın UEFA Disiplin Kurulu tarafından soruşturma sürecinin tamamlanmasıyla alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre pozitif test, Manchester United ile oynanan Avrupa Ligi maçında tespit edildi ve oyuncu 2 Haziran 2025'ten bu yana geçici olarak ceza statüsünde bulunuyordu.

Kulüp açıklamasında UEFA'nın, yasaklı madde alımının oyuncunun partnerine ait saç dökülmesi önleyici bir ilacın yanlış kullanımı sonucu gerçekleştiğini ve söz konusu maddenin kasıtlı doping amacı taşımadığının ispatlandığını belirttiği kaydedildi. Buna rağmen UEFA'nın mevcut düzenlemeleri uyarınca sporcuların kendi davranışlarından sorumlu olduğu ve ilaç kullanımından önce ruhsatlı olup olmadığını teyit etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Alvarez'in geçici men cezasını kendi isteğiyle kabul etmesi nedeniyle cezanın 2 Haziran 2025'ten itibaren geçerli sayıldığı; oyuncunun 2 Şubat 2026'da antrenmanlara, 2 Nisan 2026'da ise sahalara geri dönebileceğinin belirtildiği ifade edildi.

UEFA Disiplin Kurulu kararıyla birlikte Athletic Bilbao, oyuncunun savunma hakkının ve soruşturma sürecinin tamamlandığını vurgulayarak, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tarihlere uyulacağını bildirdi.

