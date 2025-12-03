Yeşilçayspor’a Almanya Daveti: SV Nienhagen’den Kardeşlik Çağrısı

Yeşilçayspor’a Almanya daveti: Kardeş kulüpten resmi çağrı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay Köyünün futbol takımı Yeşilçayspor, kardeş kulüp olduğu Almanya’nın SV Nienhagen Spor Kulübü tarafından Almanya’ya davet edildi. Ekim ayında gerçekleştirilen ziyaretin ardından iki kulüp arasındaki dostluk ilişkileri güçlenerek devam ediyor.

Alman heyetin ziyareti ve izlenimleri

SV Nienhagen yöneticileri, Ekim ayındaki ziyaret kapsamında Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ile bir araya geldi. Heyet, bölgenin doğal güzelliklerinden olan Murat Dağına hayran kaldıklarını ifade etti.

Ziyarette yer alan isimler arasında Nienhagen Belediye Başkan Yardımcısı Gonca Şener Kaftan, Nienhagen İlçe Spor Başkanı Hartmut Ostermann, SV Nienhagen Kulüp Başkanı Silvia Heger ile gençlik sorumluları Tim Voges ve Jerrit Rahn bulunuyordu.

Davet ve kulübün planları

Almanya’ya döndükten sonra memnuniyetlerini ileten SV Nienhagen yöneticileri, Yeşilçaysporu ve kulüp yönetimini en kısa sürede Nienhagen’de ağırlamak istediklerini bildirdi. Yeşilçayspor Kulübü Başkanı Mehmet Bircan, davetin kendilerine ulaştığını belirterek, 'Bizi Almanya’da misafir etmek istediklerini bildirdiler. Nasip olursa Ağustos ayında gitmeyi planlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sportif hedefler

Başkan Mehmet Bircan, kulübün ligdeki konusuna da değinerek Yeşilçayspor’un ligde zirvede olduğunu ve 'Sezonu inşallah şampiyon olarak tamamlayacağız' dedi.

