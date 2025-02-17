Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda Altın Madalya Gururu

Milli para sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda PR2 500 kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yiğit Doğukan Bozkurt ve Muharrem Dakin, çevrimiçi düzenlenen bu prestijli organizasyonda yarışarak ülkemizi temsil etti.

Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 500 kategorisinde 1:39.07’lik derecesiyle zafere ulaşırken, Muharrem Dakin ise PR3 500 kategorisinde 6. oldu. Bu başarı, Türk sporunun uluslararası arenada daha da parlamasına katkı sağlıyor.