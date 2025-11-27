Yiğit Efe Demir Sakatlandı: Fenerbahçe - Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi)

Yiğit Efe Demir maça devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta: Fenerbahçe - Ferencvaros

Fenerbahçe’de bugün ilk kez 11’de forma şansı bulan Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşılaşmasının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu sürdüremedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında oynanan maçta, sarı-lacivertlerin stoper hattında cezalı ve sakat oyuncuların bulunması sebebiyle Milan Skriniar'ın yanında 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir görevlendirildi. Ancak genç oyuncu ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrası hakem Ricardo De Burgos sağlık ekiplerini sahaya çağırdı.

Sağlık kontrollerinin ardından Yiğit Efe Demir, oyuna devam edemeyerek yerini Mert Müldür'e bıraktı. Ayrıca Yiğit Efe, maçın 21. dakikasında sarı kart görmüştü.

Kulüp ya da oyuncudan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

