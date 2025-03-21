Yıldırım Belediyesi, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü Kazandı

Yıldırım Belediyesi, görme engelli taraftarlara sunduğu hizmetle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:24
Yıldırım Belediyesi, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü Kazandı

Yıldırım Belediyesi, TFF Fair Play Ödülü ile Ödüllendirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Bursaspor maçlarında görme engelli taraftarlara sunduğu eşsiz deneyimle Yıldırım Belediyesini ödüllendirme kararı aldı. Riva'da yapılan toplantıda açıklanan ödül, kulübün toplumsal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Görme Engelli Taraftarlar İçin Unutulmaz Deneyim

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un, ligin ikinci yarısında evinde oynadığı tüm maçlar kapsamında Yıldırım Belediyesi, 25 görme engelli vatandaşı davet etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen maçlarda sesli betimleme desteği sayesinde, özel misafirler maç heyecanını yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Ünlü spiker Sabri Ugan da bu özel anlarda üç maçı canlı anlatım ile sundu. Bu sayede görme engelli taraftarlar, sahadaymış gibi bir deneyim yaşadı. Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu anlamlı uygulama, Toplumun her kesimine hitap eden bir Fair Play örneği olarak TFF tarafından ödüle layık görüldü.

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