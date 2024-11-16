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Yıldız Eskrimciler, İki Bronz Madalya ile Döndü

17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvaları'ndan iki bronz madalya ile dönen milli eskrimciler, önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:07
Yıldız Eskrimciler, İki Bronz Madalya ile Döndü

Yıldız Eskrimciler, İki Bronz Madalya ile Döndü

Macaristan ve Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvaları'nda milli eskrimciler, günü 2 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Budapeşte'de gerçekleştirilen turnuvada, Ayşe Aksoy, Alara Atmaca, Elvin Gülışık ve Ada Küfeciler'den oluşan yıldız kızlar flöre takımı, üçüncülük müsabakasında Almanya'yı 45-37 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Ayrıca Sofya'da kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yiğit Ayaz da turnuvada üçüncü olarak başarılı bir performans sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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