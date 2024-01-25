Yıldız futbolcu kaleden geçti, polis engeline takıldı

Yıldız isme polis engeli! Tüm detaylar haberimizde.

Yıldız futbolcu kaleden geçti, polis engeline takıldı
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Ünlü futbolcu trafik polislerine takıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FUTBOLCUYA POLİS ENGELİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz çakar ve siren olan ve emniyet şeridi kullanan araç sahipleriyle ilgili denetim yaptı. Maltepe D-100 karayolu İdealtepe konumunda yapılan denetimlerde araçlar durduruldu ve incelendi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücüler ceza aldı. Pendikspor forveti olan Hollandalı Leandro Kappel denetimlere takıldı. 

kappel trafik cezası yedi

Emniyet şeridine girip trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen futbolcu aracından indirildi. Kappel ehliyet kontrolleri sonrasında Türkçe bilmediği ve polis ekipleriyle anlaşamadığı için görevli aradı. Telefondaki kişinin kendisine durumu anlatmasını istedi ve telefonu polis memuruna verdi. Kendisine durum anlatıldıktan sonra emniyet şeridine girdiği tespit edilen futbolcuya 6 bin 439 TL para cezası verildi. Basının sorularını cevaplamayan ünlü futbolcu aracına bindi ve konumundan uzaklaştı. 

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