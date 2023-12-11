Yıldız isme derbi esnasında tehdit mesajları yağdı

Beşiktaş futbolcusu Eric Bailly, Fenerbahçe ile oynanan maç sırasında bir menajerden gelen tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kaldı. Bailly'nin ev telefonuna gönderilen mesajlarda, menajerin çarpıcı ifadeler kullanarak futbolcuya yönelik tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Menajer, mesajlarında, "Beddualarımın sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen adam değilsin, devasa bir Mickey Mouse'sun. Sana karşı dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin." ifadelerini kullanarak Eric Bailly'i hedef aldı. Mesajlarda ayrıca, Beşiktaş'a transfer sürecinde menajer aracılığıyla gerçekleşen işlemlerde, Bailly'nin iddia edilen borçlarına vurgu yapıldı.





Beşiktaşlı futbolcu, menajerin iddialarını kesin bir dille reddederken, "Borcum yok." şeklinde açıklama yaptı. Olay, futbol camiasında şok etkisi yaratırken, konuyla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

Öte yandan, Eric Bailly'nin yaşadığı bu olayın ardında hangi gelişmelerin yattığı ve menajerin tehdit nedenlerinin ne olduğu henüz netlik kazanmış değil. Futbolcu ve menajer arasındaki gerilim, kamuoyunda merak uyandırırken, olayın detayları soru işaretlerini beraberinde getiriyor.