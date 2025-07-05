Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda İlk Gün Müsabakaları Sonuçlandı

Kocaeli'de Yıldızlar Avrupa Judo Kupası Heyecanı

Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, ilk gün müsabakalarının ardından madalya sahiplerini buldu. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyona 16 ülkeden 459 sporcu katıldı.

Turnuvanın ve ilk gün sonuçlarının detayları ise şu şekilde:

13 Yaş Altı Erkekler

- 46 kilo

1- Omar Alassad (Mısır)

2- Rostislav Georgiev (Bulgaristan)

3- Muhanna Alhajri (Kuveyt)

3- Ömer Talha Özbay (Türkiye)

- 50 kilo

1- Mehmet Talha Oruç (Türkiye)

2- Nikolaos Lourentzatos (Yunanistan)

- 55 kilo

1- Alii Khasanov (IJF)

- +60 kilo

1- Yiğitalp Çakır (Türkiye)

2- Şükrü Malik Ciltepe (Türkiye)

13 Yaş Altı Kadınlar

- 48 kilo

1- Belinay Kavak (Türkiye)

- 52 kilo

1- Serra Demir (Türkiye)

- +57 kilo

1- Yağmur Korkmaz (Türkiye)

2- Fatma Nur Genç (Türkiye)

3- Gökçe Tayyan (Türkiye)

15 Yaş Altı Erkekler

- 38 kilo

1- Shapagat Amandyk (Kazakistan)

2- Tunar Elvin Hacılı (Azerbaycan)

3- Mansur Mubarak (Kazakistan)

3- Roman Bobrov (IJF)

- 42 kilo

1- Nikoloz Mighrijanashvili (Gürcistan)

2- Kerem Çebi (Türkiye)

3- Mahammad Kamal Seferov (Azerbaycan)

3- Akbar Imran Qadirli (Azerbaycan)

- 46 kilo

1- Süleyman Doğru (Türkiye)

2- Andria Tsurtsumia (Gürcistan)

3- Saba Bodaveli (Gürcistan)

3- Qerib Malik Atabayev (Azerbaycan)

- 50 kilo

1- Shokhjakhon Usmonov (Özbekistan)

2- Nurakhmet Zhubatkan (Kazakistan)

3- Emil Natiq Murvaladov (Azerbaycan)

3- Samet Buluk (Türkiye)

15 Yaş Altı Kadınlar

- 36 kilo

1- Elifsu Esenboğa (Türkiye)

2- Erva Eren (Türkiye)

3- İlgin Zincir (Türkiye)

3- Hira İsnas (Türkiye)

- 40 kilo

1- Elvan Kırt (Türkiye)

2- Yağmur Meral (Türkiye)

3- Melek Saraç (Türkiye)

3- Elif Sanier (Türkiye)

- 44 kilo

1- Sude Akan (Türkiye)

2- Ramina Abisheva (Kazakistan)

3- Semanur Acar (Türkiye)

3- İlayda Kurt (Türkiye)

- 48 kilo

1- Büşra Birleşik (Türkiye)

2- Fatima Zehra Turan (Türkiye)

3- Tatia Gigilashvili (Gürcistan)

3- Yağmur Tabassum Abdullayeva (Azerbaycan)

- 52 kilo

1- Betül Yılmaz (Türkiye)

2- Sunay Vasif Macidova (Azerbaycan)

3- Leyla Tazegül (Türkiye)

3- Medine Özdurmuşoğlu (Türkiye)

Yarın yapılacak karşılaşmalarla birlikte turnuvanın sonuca ulaşması bekleniyor.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.