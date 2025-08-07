Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Sivas'ta başlayan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, düzenlenen seremoni ile start aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen şampiyonanın açılış töreni, 4 Eylül Spor Salonu'nda yapıldı.

Geçit töreninin ardından konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sivas'ın birçok spor dalında şampiyon çıkarmış bir şehir olduğunu vurgulayarak şunları aktardı: "Şampiyonayı burada yapmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. İspanya'da düzenlenen uluslararası şampiyonaya 31 sporcumuzla katıldık ve her bir sporcu kürsüye çıkarak tarihi bir başarı elde etti. Toplamda 23 altın, 22 gümüş ve 17 bronz madalya kazanarak rekor kırdılar."

Ünlü, sporcuları yetiştiren aileleri ve antrenörlere teşekkür ederek, "Yetenekleri keşfetmek antrenörlerin görevi olduğu kadar velilerimizin iznine de bağlı. İnşallah önümüzdeki günlerde yetenekli sporcularımızın sayısı artacak ve burada yetişen sporcular olimpiyatlarda şampiyonluk elde edecek. Bu çocukların aramızdan çıkacak olması bizi son derece mutlu ediyor." dedi.

Vali Yardımcısı Osman Altın, halter sporcularını Sivas'ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu gençlerin yaşındayken bizim bu imkanları bulmamız zordu. Bugün, devletimizin ve kurumlarımızın desteği ile çok daha geniş imkanlara sahibiz. Sivas, geçmişte ve günümüzde birçok milli sporcu yetiştirmiş bir şehir. Bu nedenle bu güzel yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Dinçer de yarışmacılara başarılar dileyerek, şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ettiler.

Şampiyona, 10 Ağustos Pazar günü sona erecek.

