Yıldızlar Yatırım, Sibel Altınkaya'ya Paris 2024 Desteği Sağlıyor

Yıldızlar Yatırım Holding, Sibel Altınkaya'ya Sponsor Oluyor

Yıldızlar Yatırım Holding, masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda desteklenmesi amacıyla sponsorluk desteği verdiğini açıkladı.

Sporun Gelişimine Katkı Sağlama Hedefi

Yıldızlar Yatırım Holding, Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılından itibaren Sibel Altınkaya’ya sponsorluk yapmaktadır. Bu doğrultuda, şirketin sözcüsü, "Masa tenisi branşının desteklenmesi ve bu alanda farkındalık yaratılması büyük önem taşıyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Hakkı Yıldız’ın Açıklamaları

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Türk sporunu desteklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yıldız, "Sibel Altınkaya’ya olan desteğimiz oldukça değerli. Umut vaat eden ve geleceği parlak genç sporcularımıza sadece gönülden değil, sponsor olarak da destek olmak istiyoruz" dedi.

Sibel Altınkaya ve Başarıları

Yıldız, ayrıca milli sporcumuz Sibel Altınkaya'nın WTT Star Contender Lübliyana 2024 etkinliğinde elde ettiği galibiyetlere de değinerek, "Kendisi gösterdiği başarılı performans ve azmiyle hepimizin gurur kaynağı oldu" ifadesini kullandı. Yıldız, Altınkaya'ya olimpiyatlarda başarılar diledi ve sporcunun yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldızlar Yatırım Holding, sponsorluğunu yaptığı masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya'yı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda desteklediğini bildirdi.