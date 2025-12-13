DOLAR
Yozgat'ın Namağlup Lideri MC Sistem Yozgat GSK Süper Lig Hedefinde

MC Sistem Yozgat GSK, 14 sporcudan oluşan kadrosuyla ilk yarıyı namağlup 10 puanla lider tamamladı; hedef Süper Lig'e yükselmek.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:41
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde kurulan MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor. 14 sporcudan oluşan ekip, ilk yarıyı namağlup tamamlayarak 10 puan ile liderlik koltuğuna oturdu ve Süper Lig hedefini belirledi.

Antrenörün Açıklaması

2. yarının ilk maçını 21 Aralık Pazar günü Yozgat’ta, Samsun Gençlik Spor ile oynayacaklarını hatırlatan takım antrenörü Enis Atmaca, şunları söyledi: "Şuan 1. Ligde lider bir şekilde serüvenimiz devam ediyor. Bu yıl yeni bir takım oluşturduk ve çok da güzel bir kadroya sahibiz. Yoğun bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig, şuan grubumuzda namağlup lider olarak çalışmalarımız sürmekte. Hedefimiz Süper Lig’e yükselmek tabi bunun öncesinde play-off ve final four aşamalarımız var. Bunları atlatarak seneye Süper Lig’de MC Sistem Yozgat GSK olarak yerimizi almak istiyoruz. Genç bir kadroya sahibiz, kadromuzda çok tecrübeli sporcularımız var. Bunun yanı sıra alt yapıdan yetiştirdiğimiz genç dinamik sporcularımızı da A takımımıza kazandırdığımız için mutluyuz."

Takımın performansı, Yozgatlı gençlere, çocuklara ve kadınlara önemli bir ilham kaynağı oluyor. Süper Lig hedefi doğrultusunda yürütülen hazırlıklar ve hedeflenen play-off süreci kulübün öncelikli gündemini oluşturuyor.

Lig Formatı

Kadınlar Hentbol 1. Ligi iki grupta oynanıyor. Her grupta yer alan sekiz takımın ilk dördü, sezon sonunda diğer grubun ilk dört takımıyla birlikte play-off müsabakalarına çıkacak.

