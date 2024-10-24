YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Charnay Basket'e Yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Mağlubiyet

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında sahasında Fransa'nın Charnay Basket takımına 76-66 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

Oyun Performansı

Maç boyunca takımın gösterdiği performans, taraftarları üzüntüye boğdu. Bodrum ekibi, evinde aldığı bu mağlubiyetle grup aşamasındaki sıralamasına etki edecek bir sonuç elde etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Fransa'nın Charnay Basket takımıyla karşılaştı. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımından Yueru Li (28) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Fransa'nın Charnay Basket takımıyla karşılaştı. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımından Yueru Li (28) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.