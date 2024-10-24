DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,14 -0,39%
ALTIN
3.009,01 -0,58%
BITCOIN
2.329.572,08 -2,08%

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Charnay Basket'e Yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda YTR Gayrimenkul Bodrum, Charnay Basket karşısında mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:27
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Charnay Basket'e Yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Mağlubiyet

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında sahasında Fransa'nın Charnay Basket takımına 76-66 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

Oyun Performansı

Maç boyunca takımın gösterdiği performans, taraftarları üzüntüye boğdu. Bodrum ekibi, evinde aldığı bu mağlubiyetle grup aşamasındaki sıralamasına etki edecek bir sonuç elde etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında...

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Fransa'nın Charnay Basket takımıyla karşılaştı. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımından Yueru Li (28) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında...

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Fransa'nın Charnay Basket takımıyla karşılaştı. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımından Yueru Li (28) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçından Önemli Notlar
2
Fenerbahçe'nin Manchester United Maçına Dair Detaylar
3
Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçında Siyah Bantla Sahaya Çıkacak
4
Çanakkale'de Marmara Bölge Oyunları Coşkusuyla Gerçekleşti
5
Arda Turan, Eyüpspor'u zirveye taşıdı
6
Arda Turan'dan Göztepe Maçına Dair Açıklamalar
7
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi tepkiler üst üste geldi!

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek