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YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Piestanske Cajky'yi Geçti!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Piestanske Cajky'yi 78-73 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:53
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Piestanske Cajky'yi Geçti!

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol Kritik Bir Galibiyet Aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında, E Grubu'nda büyük bir mücadele yaşandı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 78-73 gibi zorlu bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'un gruptaki durumunu daha da güçlendirirken, takıma moral ve motivasyon sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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