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YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Sopron'u Deplasmanda Yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Sopron Basket'i 71-66 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:02
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Sopron'u Deplasmanda Yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Önemli Bir Galibiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Macaristan'da Sopron Basket ile karşılaştı. Mücadele sonucunda Bodrum ekibi, Sopron Basket'i 71-66'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın Özeti

Karşılaşmanın ilk çeyreğine ev sahibi ekip Sopron Basket 14-13 önde tamamladı. İki takım soyunma odasına 35-35'lik eşitlikle girdi. Üçüncü çeyreği 57-55 geride kapatan YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, son periyotta gösterdiği etkili savunma ile maçı kazanmayı bildi.

Bodrum Basketbol, İkinci Galibiyetini Elde Etti

Bu sonuçla YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederken, Sopron Basket ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşamış oldu.

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