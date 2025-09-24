Yukatel Merkezefendi Avrupa Hedefi: Zafer Aktaş'tan İddialı Mesaj

Yukatel Merkezefendi, yerli oyuncu yapılanmasıyla Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor; Başantrenör Zafer Aktaş iddialı konuştu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:49
Yukatel Merkezefendi'nin hedefi: Avrupa kupalarında yer almak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, bu sezon elde edeceği sonuçlarla gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefliyor.

Başantrenör Zafer Aktaş'ın değerlendirmesi

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezonun ilk yarısında yaşadıkları yerli oyuncu rotasyonu sıkıntılarına rağmen ikinci yarıda gösterdikleri performansla ligde kaldıklarını belirtti.

Aktaş, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralına ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Yeni sistemle birlikte Türk oyuncuların sahadaki önemi hiç olmadığı kadar arttı. Bu sene bu konuda daha dikkatli ve tecrübeli davrandık. Türk oyuncu rotasyonumuzu daha sağlam kurduk. Bu noktada teknik ekip olarak sezon planlamasını yaparken daha stratejik davrandık ve şu anda yerli oyuncu yapımızdan memnunuz. Böylece yerli oyuncu kalitesinin artık başarı için belirleyici olacağına inanıyoruz."

Aktaş, elde edecekleri sonuçlarla gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon en az geçen yılki seviyemizi korumak, hatta bir adım daha ileri gitmek istiyoruz. Amacımız artık Avrupa kupalarına katılmak. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Artık Yukatel Merkezefendi'nin ismini Avrupa arenasında duyurma zamanı geldi."

