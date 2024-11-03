Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece'yi Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Maç Sonucu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kendi sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Yukatel Merkezefendi, konuk ekip Onvo Büyükçekmece’yi 80-75’lik bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte, takım önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cooper (önde) ile Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuncusu Gilmore (arkada) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Cooper (önde) ile Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuncusu Gilmore (arkada) mücadele etti.