Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Basket Divissa'yı 92-78 Geçti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Rakibini Farklı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kendi sahasında Manisa Basket Divissa ile karşı karşıya geldi.

Bu zorlu mücadelede, ev sahibi ekip etkili bir oyun sergileyerek rakibini 92-78 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, bu galibiyetle ligdeki başarısını sürdürürken, seyircisi önünde de önemli bir zafer elde etti. Takım performansı ve oyuncuların ortaya koyduğu çaba, taraftarları memnun etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Basket Divissa Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Manisa Basket Divissa oyuncusu Thomas rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Basket Divissa Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Manisa Basket Divissa oyuncusu Thomas rakipleriyle mücadele etti.