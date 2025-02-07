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Yüksekovaspor, Hakkari'nin Kadınlar Süper Ligi'ndeki İkinci Temsilcisi Olmayı Hedefliyor

Yüksekovaspor, Kadınlar 1. Ligi'nde namağlup tamamladığı grup aşamasının ardından Süper Lig için play-off'ta mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:14
Yüksekovaspor, Hakkari'nin Kadınlar Süper Ligi'ndeki İkinci Temsilcisi Olmayı Hedefliyor

Yüksekovaspor, Süper Lig Hedefinde Işık Saçıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan tek takım olan Yüksekovaspor, play-off turunda da aynı başarıyı göstererek Hakkari'nin Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olmayı hedefliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan Yüksekovaspor, geçen yıl Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmişti. Grubunu lider tamamlayarak play-off müsabakalarına katılma hakkı elde eden takım, 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile başarılı bir performans sergiledi. Yüksekovaspor, bu süreçte toplamda 58 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Play-off'larda İlk Rakip: 1207 Antalyaspor

Yüksekovaspor, play-off turundaki ilk maçında aynı grubu ikinci sırada tamamlayan 1207 Antalyaspor ile karşılaşacak. Takım, sezon boyunca iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti. 9 Şubat Pazar günü de sahasında oynanacak maçı kazanarak play-off turuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Yardımcı Antrenör Şen: "Avantajımızı İyi Değerlendireceğiz"

Yardımcı antrenör Kübra Şen, grup aşamasını başarıyla tamamladıklarını belirtti. Play-off sürecinin 6 hafta süreceğini ifade eden Şen, "Statüye göre ligde aldığımız puanların yarısı play-off turuna ekleniyor. Bu nedenle play-off turuna 20 puanla başlayacağız. Bizi en yakından takip eden rakibimizle aramızda 2 puan var. Avantajlıyız ve bu avantajımızı iyi değerlendirmeyi amaçlıyoruz. 6 maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz." dedi.

Futbolcular Moral Dolu

Orta sahada görev yapan futbolculardan Zehra Acar, play-off turuna avantajlı başlayacaklarını vurguladı. "Bu avantaj olmasa da şampiyon olacağız, buna inanıyoruz." diyen Acar, "Geçen hafta rakibimiz olan Antalya takımını sahamızda yenmiştik. Şimdi yine karşılaşacağız ve bu maçı da kazanarak farkı açmak istiyoruz. Moral ve motivasyonumuz üst seviyede." şeklinde konuştu.

Takım, geçen süreçte kendilerine maddi ve manevi destek verenlere teşekkürlerini ileterek, bu başarıyı sağlamak için sıkı bir şekilde mücadele edeceklerini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan Yüksekovaspor, play-off turunda da aynı başarıyı göstererek Hakkari'nin Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olmayı hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan Yüksekovaspor, play-off turunda da aynı başarıyı göstererek Hakkari'nin Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olmayı hedefliyor.

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