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Yunan basınından övgüler Ergin Ataman’a: Takımı Panathinaikos, Final Four'da

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off turunda karşı karşıya geldiği rakibi Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ile eleyerek Final Four'a katılmaya hak kazandı. Yunan basını, bu başarının ardından başantrenör Ergin Ataman'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 16:23
Yunan basınından övgüler Ergin Ataman’a: Takımı Panathinaikos, Final Four'da

THY EuroLeague'de yer alan Ergin Ataman’nın takımı Panathinaikos, 5. maçta Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Bu galibiyetle birlikte ekip, Final Four biletini de almış oldu. Galibiyet sonrası Yunan basını, Ergin Ataman'a övgü dolu sözler yağdırdı.

Ergin Ataman'ın liderliğinde Panathinaikos'un 12 yıl aradan sonra Final Four'a çıkacak olması, Yunan medyasında da övgüyle karşılandı. En son 2012'de İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenmiş olan Final Four'a katılan Panathinaikos yarı finalde CSKA Moskova'ya yenilmiş ve finale veda etmişti.

Bu başarının ardından Yunanistan basınından Andro adlı haber sitesi, "Ergin Ataman, Obradovic'in lanetini kırdı" başlığını kullandı ve Panathinaikos'un Obradovic’ten sonra ilk kez Ergin Ataman ile Final Four’a katılacağını duyurdu.

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