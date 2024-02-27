Yunan gazeteciden Fatih Terim'e hakaret: Sabırları taşırdı

Yunanistan'da Panathinaikos'un Kifisas ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim'e yönelik sert eleştiriler devam ediyor. Panathinaikos taraftarları ve bazı gazeteciler, Terim'in performansını sorgularken, Yunan basını da bu eleştirilere katılarak Terim'e karşı sert ifadeler kullandı.

Panathinaikos taraftarları, Kifisia maçının ardından sosyal medyada öfke dolu yorumlar yaparak, kulüp başkanı Yiannis Alafouzos ve teknik direktör Fatih Terim'i eleştirdi. Bazı taraftarlar Terim'in gönderilmesini isterken, bazıları ise ironik bir şekilde Ivan Jovanovic'in suçlanmasına tepki gösterdi.

Yunan gazeteci Alexis Spyropoulos, SDNA'da yayın yapan bir medya kuruluşunda Fatih Terim'e yönelik sert ifadeler kullandı. Terim'i "patentli bir şarlatan" olarak nitelendiren Spyropoulos, Panathinaikos'un futboldan uzaklaştığını ve yavan bir oyun sergilediğini savundu. Gazeteci, Terim'in özgeçmişine rağmen takımın başarısız olduğunu ileri sürerek, futbolun mantığına dönülmesi gerektiğini belirtti.





Panathinaikos'un Kifisia ile berabere kalmasının ardından Yunan basını da sert eleştirilerde bulundu. Sport 24, "Panathinaikos şampiyonluk yarışında kendi kendini deviriyor" başlıklı haberinde Terim'in zihniyetini ve takımın "rahat" görüntüsünü eleştirdi. Sportime ise "Terim'den endişe verici hareketler" başlığıyla yayınladığı haberinde, Terim'in Panathinaikos'u istenilen seviyede temsil edemediğini ifade etti.



Yunan gazeteci Alexis Spyropoulos'un, Terim'i "şarlatan" olarak nitelendirmesi ve Panathinaikos'un futbolunun zayıfladığını söylemesi, Türk teknik adamın Yunanistan'daki kariyeri üzerindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.