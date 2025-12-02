Yuntdağspor'un Yeni Teknik Direktörü: Yılmaz İşler

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubu ekiplerinden Yuntdağspor, tecrübeli teknik adam Yılmaz İşler ile anlaştı. İşler, Malatya'da birçok kulüpte görev yapmış ve Manisa'da Çınaroba’yı iki sezon üst üste şampiyonluğa taşıyarak Süper Amatör Lig’e yükseltme başarısı göstermiş bir isim.

Geçmiş Başarılar

Yılmaz İşler, Malatya’da edindiği tecrübenin ardından Manisa’daki Çınaroba dönemiyle dikkat çekmiş, iki sezon üst üste şampiyonluk başarısı elde ederek takımı Süper Amatör Lige taşımıştı.

Sezon Performansı ve Hedef

Sezona Barbaros Gençlikspor ismiyle başlayan ve daha sonra Yuntdağspor adıyla yoluna devam eden kulüp, ilk yarıyı 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile tamamladı. Topladığı 5 puanla 10 takımlı grupta devre arasına 8. sırada girdi. Kulüp, Manisa 1. Amatör Küme Ferdi Zeyrek Sezonu’nun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İmza Töreni

İmza törenine Kulüp Başkanı Sabri Özünal, Sportif Direktör Erkan Arslan ve Transfer Komitesi Başkanı Rasim Menteş katıldı. Törende konuşan Yılmaz İşler, takımın yükselişi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

