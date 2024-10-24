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Yunus Akgün'e PFDK'dan Para Cezası

PFDK, Galatasaraylı Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:58
Yunus Akgün'e PFDK'dan Para Cezası

PFDK'dan Yunus Akgün'e Cezai İşlem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın oyuncusu Yunus Akgün'e sosyal medya paylaşımları nedeniyle 117 bin lira para cezası kesti.

Ceza Gerekçesi

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, Akgün'ün paylaştığı içerikte sevk maddeleri açısından kısıtlı bir bölüm bulunduğu belirtildi. Ancak, bu durumun spor ahlakına aykırı bir hareket olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Diğer Ceza Alan Takımlar

PFDK, aynı zamanda Süper Lig'de mücadele eden 6 takıma da çeşitli nedenlerle para cezası uyguladı. Galatasaray'a 460 bin 500 lira, Fenerbahçe'ye 390 bin lira, Samsunspor'a 258 bin lira, Eyüpspor'a 168 bin lira ve Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrumspor'a ise 90 bin lira ceza verildi.

Diğer Gelişmeler

Kurula sevk edilen Bellona Kayserispor ceza almadan süreçten geçti. Ancak, Göztepe ve Beşiktaş'a ise ihtar verildi.

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