Yunus Akgün, Galatasaray'daki Hedeflerini Paylaştı

Yunus Akgün, Galatasaray'da Hayallerini Gerçekleştiriyor

Yunus Akgün, Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çektiği bir dönemde, duygularını ve hedeflerini paylaştı. Takımda kendisinden beklenen yüksek performansın farkında olduğunu belirten Akgün, bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyor.

Galatasaray'ın Altyapısından Yetişme Heyecanı

Akgün, Galatasaray dergisinin Kasım ayı sayısında yaptığı açıklamalarda, "Altyapıdan çıkan Arda Turan ve Semih Kaya gibi isimlerin ardından beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Bu durum beni daha çok motive ediyor," diye ifade etti.

Hayalinin Gerçekleşmesi

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne 8 yaşında girdiğini hatırlatan Yunus, "Bir gün Galatasaray A takımında forma giymeyi hayal ederek büyüdüm. O hayallerin içindeyim ve Galatasaray efsanesi olmayı hedefliyorum," dedi.

Takım Arkadaşlığı ve Bağlılık

Yunus Akgün, takım içindeki sıcak dostluk ve bağlılığın başarıyı tetiklediğine inandığını söylerken, "Herkes arasındaki arkadaşlık çok yüksek. Galatasaray aidiyeti tüm oyuncularda hissediliyor," açıklamasında bulundu.

Derbi Performansı

Fenerbahçe derbisindeki performansını değerlendiren Akgün, "Her maça standart bir hazırlık ile çıkıyorum. Son yıllarda Kadıköy'deki üstünlüğümüz de moral kaynağımız," dedi.

Okan Buruk’un Rolü

Teknik direktör Okan Buruk hakkında görüş bildiren Akgün, "Hoca, altyapıdan gelen oyuncuları iyi anlıyor. Büyük yıldızlarla yönetim sağlamak zordur," ifadesini kullandı.

Hayalleri ve Kaptanlık İhtirası

Akgün, Galatasaray'da kaptanlık yapmanın da hayalleri arasında olduğunu belirtti. Altyapısında yetiştiği bu takımda unutulmaz kaptanlardan biri olmayı arzuluyor.

Eski Takım Arkadaşı Kerem Aktürkoğlu

Portekiz'in Benfica takımına transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hakkında, "Onun yeri bende ayrı. Saha içindeki ve dışındaki dostluğumuz çok değerli," şeklinde yorum yaptı.

Önemli Yıldızlarla Beraber Olmak

Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi futbol dünyasının önemli isimleriyle birlikte oynadığını belirten Akgün, "Onlarla sahada olmaktan mutluyum ve onların desteği beni ciddi şekilde motive ediyor," dedi.