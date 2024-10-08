Yunus Akgün: Galatasaray'ın Parlayan Yıldızı

Geçtiğimiz haftalarda dikkat çekici bir performans sergileyen Yunus Akgün, Galatasaray'ın son 6 maçında 4 gol atarak takımının skor yüküne önemli katkılarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Genç Yetenek

2018'de Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçına çıkarak Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya adım atan Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 18 yaşında en genç ikinci futbolcu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

En Golcü Sezonuna Ortak Oldu

Bu sezon 11 maçta 4 gol atan genç futbolcu, daha önceki sezonlarda kaydettiği 4 gol ile birlikte Galatasaray'daki en iyi sezonuna erişme yolunda ilerliyor. 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda aynı sayıda gol kaydetmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun Yerini Aldı

Geçtiğimiz sezon Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmeyen Yunus, her iki kanatta da etkili oynayarak hücumdaki etkinliğini sürdürüyor.

İngiltere'de Deneyim Kazandı

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Yunus Akgün, 29 maçta 2 gol atarak takımı ile Premier Lig'e yükselmesine yardımcı oldu.

En İyi Sezonunu Adana'da Geçirdi

Akgün, Adana Demirspor’da geçirdiği kariyer sezonunda 38 maçta 9 gol atarak dikkat çekmişti. Süper Lig'ye yükselmede önemli bir rol oynamıştı.

A Milli Takım Performansı

A Milli Takım forması altında 10 maça çıkan Yunus, 2022'deki Faroe Adaları karşılaşmasında ilk kez milli forma giymiştir. Millî takımdaki kariyerinde 2 gol kaydetmiştir.

Yunus Akgün, Galatasaray’ın geleceğimizi temsil eden en önemli yeteneklerinden biri olarak, bu sezonki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.