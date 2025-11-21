Yunus Öztürk'ten Kadir Kadıroğlu'na Bronz Madalya Tebriği

Müdür Öztürk, milli sporcuyu makamında ağırladı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Romanya’da düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonasında 63 kilo kategorisinde bronz madalya kazanan milli sporcu Kadir Kadıroğlu’nu makamında ağırlayarak tebrik etti.

Öztürk, ziyaret sırasında Kadıroğlu’nun uluslararası alandaki başarısının hem Manisa hem de Türkiye için gurur verici olduğunu belirtti. Kadıroğlu’nun gösterdiği azim, disiplin ve mücadele ruhunun genç sporculara örnek olduğunu vurguladı ve başarıların yoğun emek ile istikrarlı çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

"Sporcularımızın ortaya koyduğu özveri ve disiplin her türlü takdiri hak ediyor. Kadir’in elde ettiği bu değerli derece, Manisa’nın spordaki yükselişini bir kez daha ortaya koymuştur."

Ziyarette milli sporcunun antrenörleri Ömer Rona ve Murat Bozkurt da hazır bulundu. İl Müdürü Öztürk, antrenörleri tebrik ederek gençlerin spora yönlendirilmesi, yeteneklerinin doğru şekilde desteklenmesi ve ulusal ve uluslararası arenada başarıların artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

