Yunusemre Belediyespor'dan Semih Balaban'a Öğretmenler Günü Sürprizi

Yunusemre Belediyespor, İrfan Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Semih Balaban’a pasta ile sürpriz kutlama düzenledi; yöneticilerin doğum günleri de kutlandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:52
İrfan Meclisi toplantısında sürpriz kutlama

Yunusemre Belediyespor yönetimi, Belediye Başkanı Semih Balaban'ı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda ağırlayarak Öğretmenler Günü'nü sürpriz bir pasta ile kutladı.

Toplantı sırasında ayrıca yöneticiler Yadigar Şahin ve Şenol Özkaya'nın doğum günleri de kutlandı.

Semih Balaban sürpriz için yönetime teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenler Gününde böyle güzel bir sürprizle karşılaşmak benim için çok değerliydi. Yunusemre Belediyespor’un çalışmalarını her zaman önemsiyorum. Gördüğüm birliktelik ve emek, bu kulübün geleceğinin çok daha parlak olacağını gösteriyor. Birlikte daha güzel işler başaracağız"

Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise Başkan Balaban’ın desteklerinin önemine vurgu yaparak, "Semih Başkanımızın spora duyduğu ilgi ve gençlere yönelik çalışmaları bizler için çok kıymetli. Kulübümüzün faaliyetlerinin yakından takip edilmesi ve projelerimizin desteklenmesi motivasyonumuzu artırıyor. Başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

